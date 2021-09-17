У МОЗ дозволили комбінування вакцин Moderna та Pfizer

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У Міністерстві охорони здоров'я дозволили комбінувати мРНК-вакцини, коли перше щеплення проведено вакциною Moderna, друге - можна робити Comirnaty/Pfizer-BioNTech та навпаки

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу МОЗ України.

Якщо мРНК-вакцина того самого виробника недоступна, для другого щеплення можна використати вакцину на платформі мРНК іншого виробника", - йдеться у повідомленні.

Інтервал між першою і другою дозами становитиме 28 днів.

Комбінування вакцин Moderna та Comirnaty/Pfizer-BioNTech є безпечним та ефективним", - додали у пресслужбі.

Зазначається, що МОЗ України схвалило рекомендації Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики дозволити комбінувати мРНК-вакцини.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко назвав умови для проходження повторного щеплення українців від коронавірусної інфекції та розповів, чи будуть вакцинувати у країні дітей.