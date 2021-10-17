Вже готові документи: у МОЗ мають намір робити COVID-щеплення дітям від 14 років
Міністерство охорони здоров'я підготувало документи для вакцинації підлітків від 14 років
Як пише RegioNews, про це начальник головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан розповів в ефірі "Україна 24".
"Сьогодні є документи щодо вакцинації 18+ і 14+. Розробляються документи відносно дітей-підлітків. Але це буде згодом, тому що триває період оформлення документів – саме цей контингент необхідно вже сьогодні вакцинувати", - сказав Рубан.
За йог словами, документи щодо вакцинації 14+ вже підготовлені Міністерством охорони здоров'я.
"Але це виключно компетенція МОЗу впроваджувати дані заходи", - додав посадовець.
Нагадаємо, раніше у МОЗ заявили, що в Україні відсоток дітей серед хворих на коронавірус не збільшився.
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