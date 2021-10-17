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17 жовтня 2021, 11:45 125

На Херсонщині виникла критична ситуація з киснем у лікарнях: ОДА планує відкрити ще одну лікарню

17 жовтня 2021, 11:45 125
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Фото: Рixabay
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У Херсонській області лікарням, де лікують хворих на коронавірус, потрібно у 2-4 рази більше кисню, ніж раніше

Про це заявив заступник голови Херсонської ОДА Микола Якименко в інтерв'ю "Главкому", пише RegioNews.

За його словами, окрім коронавірусу, залишаються й сезонні хвороби, а також серцево-судині недуги, які потребують невідкладного реагування. Тому місцева влада планує відкрити ще одну лікарню для хворих на коронавірус.

"Нікуди не поділися сезонні хвороби, серцево-судині, які потребують невідкладного реагування. Зараз ми зробили так, щоби відстань між пацієнтом і лікарнею, куди його доставляють, не перевищувала 40 км. Тому що під час нинішньої хвилі у 2-4 рази потрібне більше кисню для пацієнтів, ніж раніше. Причина у дуже тяжкому перебігу хвороби, який ми спостерігаємо у пацієнтів", – пояснив Якименко.

Нагадаємо, з 15 жовтня Херсонщина першою в Україні потрапила до "червоної" зони карантину. Минулого тижня люди там вишиковувалися у черги перед пунктами вакцинації.

коронавірус карантин Херсонська ОДА лікарня

 
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