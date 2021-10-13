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13 жовтня 2021, 16:57 41

У МОЗ розповіли, скільки українців вже оформили електронні лікарняні

13 жовтня 2021, 16:57 41
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Фото: Рixabay
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Електронні листки непрацездатності оформили понад 1 млн українців

Про це пише RegioNews з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

"На сьогодні заклади охорони здоров’я сформували вже понад 1,7 млн медичних висновків про тимчасову непрацездатність (МВТН). На їх основі було згенеровано понад 1 млн 180 тисяч електронних листків непрацездатності, з яких роботодавці передали до Фонду соціального страхування України на оплату 164 тисячі лікарняних на загальну суму 267,5 млн гривень", - повідомили в МОЗ.

Інформацію про сформовані е-лікарняні своїх працівників роботодавці можуть дізнатися в кабінеті страхувальника на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Там же можна побачити усі записи про тимчасову непрацездатність, які будуть зареєстровані в Електронному реєстрі листків непрацездатності в майбутньому.

Нагадаємо, що Україна з 1 жовтня остаточно перейшла на електронні лікарняні.

МОЗ лікарняний документ

 
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