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13 октября 2021, 16:57 41

В Минздраве рассказали, сколько украинцев уже оформили электронные больничные

13 октября 2021, 16:57 41
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Фото: Рixabay
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Электронные листки нетрудоспособности оформили более 1 млн украинцев

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Министерство здравоохранения.

"На сегодня учреждения здравоохранения сформировали уже более 1,7 млн медицинских заключений о временной нетрудоспособности (МВТН). На их основе было сгенерировано более 1 млн 180 тысяч электронных листков нетрудоспособности, из которых работодатели передали в Фонд социального страхования Украины на оплату 164 тысячи больничных на общую сумму 267,5 млн гривен", - сообщили в Минздраве.

Информацию о сформированных е-больничных своих работников работодатели могут узнать в кабинете страхователя на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Там же можно увидеть все записи о временной нетрудоспособности, которые будут зарегистрированы в электронном реестре листков нетрудоспособности в будущем.

Напомним, что Украина с 1 октября окончательно перешла на электронные больничные.

Минздрав больничный документ

 
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