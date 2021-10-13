В Минздраве рассказали, сколько украинцев уже оформили электронные больничные

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Министерство здравоохранения.

"На сегодня учреждения здравоохранения сформировали уже более 1,7 млн медицинских заключений о временной нетрудоспособности (МВТН). На их основе было сгенерировано более 1 млн 180 тысяч электронных листков нетрудоспособности, из которых работодатели передали в Фонд социального страхования Украины на оплату 164 тысячи больничных на общую сумму 267,5 млн гривен", - сообщили в Минздраве.

Информацию о сформированных е-больничных своих работников работодатели могут узнать в кабинете страхователя на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Там же можно увидеть все записи о временной нетрудоспособности, которые будут зарегистрированы в электронном реестре листков нетрудоспособности в будущем.

Напомним, что Украина с 1 октября окончательно перешла на электронные больничные.