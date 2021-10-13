Минздрав планирует расширить перечень профессий для обязательной вакцинации от COVID-19

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Министерство здравоохранения Украины предлагает дополнить Перечень профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам от COVID-19. Перечень будет дополнен социальными работниками и сотрудниками некоторых госпредприятий

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на проект приказа, который обнародован на сайте Федерации профсоюзов Украины.

Предлагается дополнить перечень работниками:

Предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;

Учреждений и заведений, предоставляющих социальные услуги заведений защиты прав детей, реабилитационных заведений;

Предприятий, учреждений и организаций, включенных в Перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства

Напомним, что Министерство здравоохранения Украины утвердило перечень профессий для обязательной вакцинации.

Согласно приказу Минздрава, вакцинация против коронавирус является обязательным для работников центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, местных государственных администраций и их структурных подразделений; учреждений высшего, послевузовского, профессионального передвищої, профессиональной (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специального образования и учреждений независимо от типа и формы собственности.