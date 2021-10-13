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У МОЗ заявили про поліцейські рейди по магазинах: перевірятимуть дотримання карантину
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13 жовтня 2021, 13:01 120

У МОЗ заявили про поліцейські рейди по магазинах: перевірятимуть дотримання карантину

13 жовтня 2021, 13:01 120
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Фото: з відкритих джерел
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Представники Міністерства охорони здоров’я, Національної поліції та Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів обговорили співпрацю з протидії коронавірусній хворобі, а також забезпечення дотримання карантинних обмежень

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так, головний санітарний лікар України Ігор Кузін пояснив, що у кожній області України зареєстрований штам коронавірусу "Дельта", тому влада має використовувати всі наявні ресурси та можливості, щоб не допустити погіршення епідеміологічної ситуації.

Важливий саме дієвий контроль: за дотриманням маскового режиму, за умовами перевезень, за роботою закладів громадського харчування та розважальними закладами", - пояснив він.

Голова Нацполіції Ігор Клименко зазначив, що основним завданням Міністерства охорони здоров’я, Держпродспоживслужби та Національної поліції є максимальне вжиття заходів щодо дотримання карантинних обмежень та мінімізації зараження громадян у місцях, які сприяють поширенню коронавірусної хвороби.

Голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів Владислава Магалецька наголосила на готовності до подальшої співпраці.

Ми продовжимо роботу спільних рейдових груп співробітників Держпродспоживслужб та поліції щодо перевірки закладів громадського харчування, розважальних центрів, торгівельних центрів та магазинів. На жаль, дисципліна, формується не тільки закликами, а ще й чітким контролем", – заявила Магалецька

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Міністерство внутрішніх справ, Національна поліція та Служба безпеки України проводять спецоперації з виявлення підроблених довідок щодо ПЛР-тестів та COVID-сертифікатів.

карантин поліція контроль МОЗ Держспоживслужба

 
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