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13 октября 2021, 13:01 3

В Минздраве заявили о полицейских рейдах по магазинах: будут проверять соблюдение карантина

13 октября 2021, 13:01 3
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Фото: из открытых источников
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Представители Министерства здравоохранения, Национальной полиции и Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей обсудили сотрудничество по противодействию коронавирусной болезни, а также обеспечение соблюдения карантинных ограничений

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин пояснил, что в каждой области Украины зарегистрирован штамм коронавируса "Дельта", поэтому власти должны использовать все имеющиеся ресурсы и возможности, чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации.

Важен именно действенный контроль: за соблюдением масочного режима, по условиям перевозок, за работой заведений общественного питания и развлекательными заведениями", - пояснил он.

Глава Нацполиции Игорь Клименко отметил, что основной задачей Министерства здравоохранения, Госпродпотребслужбы и Национальной полиции является максимальное принятие мер по соблюдению карантинных ограничений и минимизации заражения граждан в местах, которые способствуют распространению коронавирусной болезни.

Председатель Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владислава Магалецкая отметила готовность к дальнейшему сотрудничеству.

Мы продолжим работу совместных рейдовых групп сотрудников Госпродпотребслужб и полиции по проверке заведений общественного питания, развлекательных центров, торговых центров и магазинов. К сожалению, дисциплина, формируется не только призывами, а еще и четким контролем", - заявила Магалецкая

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел, Национальная полиция и Служба безопасности Украины проводят спецоперации по выявлению поддельных справок по ПЦР-тестов и COVID-сертификатов.

карантин полиция контроль Минздрав Госпотребслужба

 
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