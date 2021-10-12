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COVID в Україні: за добу виявили майже 12 тисяч нових випадків зараження
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12 жовтня 2021, 09:01 77

COVID в Україні: за добу виявили майже 12 тисяч нових випадків зараження

12 жовтня 2021, 09:01 77
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Фото: з відкритих джерел
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За минулу добу, 11 жовтня, в Україні виявили 11 996 підтверджених випадків зараження коронавірусом. Серед захворілих - 1262 дітей, медпрацівників - 227.

Як передає RegioNews, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я України.

За даними міністерства, за добу госпіталізували 2274 людини; летальних випадків - 352; одужали - 5419 осіб.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Харківській (1502), Львівській (978), Дніпропетровській (856), Одеській (816), Запорізькій (715) областях та в Києві (628).

За добу протестовано: методом ПЛР - 46 233 особи, методом ІФА - 8913, експрес-тестами - 38 586 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли - 2 562 085 осіб;
  • одужали - 2 297 899 осіб;
  • летальних випадків - 59 052.

Нагадаємо, 10 жовтня в Україні виявили 8832 підтверджених випадки зараження коронавірусом. Серед захворілих - 863 дітей, медпрацівників - 78.

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