COVID в Україні: за добу виявили майже 12 тисяч нових випадків зараження
За минулу добу, 11 жовтня, в Україні виявили 11 996 підтверджених випадків зараження коронавірусом. Серед захворілих - 1262 дітей, медпрацівників - 227.
Як передає RegioNews, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я України.
За даними міністерства, за добу госпіталізували 2274 людини; летальних випадків - 352; одужали - 5419 осіб.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Харківській (1502), Львівській (978), Дніпропетровській (856), Одеській (816), Запорізькій (715) областях та в Києві (628).
За добу протестовано: методом ПЛР - 46 233 особи, методом ІФА - 8913, експрес-тестами - 38 586 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли - 2 562 085 осіб;
- одужали - 2 297 899 осіб;
- летальних випадків - 59 052.
Нагадаємо, 10 жовтня в Україні виявили 8832 підтверджених випадки зараження коронавірусом. Серед захворілих - 863 дітей, медпрацівників - 78.