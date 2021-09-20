На Херсонщині затримали чоловіка у справі про захоплення повітряного простору при окупації Криму

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У Херсонській області контррозвідники Служби безпеки України затримали так званого заступника директора захопленого РФ міжнародного аеропорту "Сімферополь", якого підозрюють у допомозі захоплення повітряного простору при окупації Криму

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Крім того, за даними оперативників, у 2014 році чоловік брав участь у захопленні українських стратегічно важливих об’єктів на території пів острова. Серед них – міжнародний аеропорт і регіональний підрозділ "Кримаерорух".

Затриманий є колишнім військовослужбовцем Збройних Сил України. У 2011 році він був завербований російськими спецслужбами й отримав паспорт громадянина РФ", - повідомили у пресцентрі.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України і обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше повідомлялось, що у Луганській області контррозвідники Служби безпеки України затримали бойовика "ЛНР", який у 2014 році брав учать у штурмі та захопленні адміністративної будівлі спецслужби.