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На Донбасі бойовики тричі порушили режим припинення вогню
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09 жовтня 2021, 18:49 19

На Донбасі бойовики тричі порушили режим припинення вогню

09 жовтня 2021, 18:49 19
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Фото: з відкритих джерел
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Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню, з них 1 раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння

Як передає RegioNews, про це повідомили у штабі ООС.

Так, в районі Майорська окупанти вели вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу Красногорівки ворожі збройні формування здійснили прицільний обстріл наших позицій з автоматичних станкових гранатометів та мінометів калібру 82 мм.

Неподалік Новозванівки найманці відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає", - зазначили у штабі.

Нагадаємо, 8 жовтня окупаційні війська 10 разів порушували режим припинення вогню, з них 3 рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Донбас ООС війна військова техніка обстріли

 
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