На Донбасі бойовики тричі порушили режим припинення вогню
Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню, з них 1 раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння
Як передає RegioNews, про це повідомили у штабі ООС.
Так, в районі Майорська окупанти вели вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів.
Поблизу Красногорівки ворожі збройні формування здійснили прицільний обстріл наших позицій з автоматичних станкових гранатометів та мінометів калібру 82 мм.
Неподалік Новозванівки найманці відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає", - зазначили у штабі.
Нагадаємо, 8 жовтня окупаційні війська 10 разів порушували режим припинення вогню, з них 3 рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.