Списки, бажання і знижки: як підготуватися до Чорної п'ятниці?

Прес-реліз

Психологічний тиск може не відчуватися на рівні свідомості, коли ми бачимо величезні числа про знижку на цінниках. Однак на рівні підсвідомості людині все одно хочеться купити побільше і вигідніше

Для того, щоб не потрапити під такий оманливий вплив маркетологів і власного мозку, варто заздалегідь підготуватися до періоду знижок.

Чорна п'ятниця: що це і як використовується?

В Україну традиція робити знижки в кінці листопада прийшла з США. Там у четверту п'ятницю місяця влаштовують з минулого століття розпродажі, щоб спустошити склади для нового сезону. При цьому поступово знижки переходили в різдвяний ярмарок. А сьогодні Чорна п'ятниця 2021 - це спосіб купити необхідні товари за зручною ціною. Магазини обирають наступні продукти для акцій:

залишок зі складів;

нерозпродані товари минулих сезонів;

експериментальні новинки;

товари, що мають найбільший попит.

Ця різноманітність дозволяє збільшувати кількість потенційних клієнтів. У підсумку виходить вигідна для всіх сторін розпродаж.

4 поради щодо підготовки

Все частіше напередодні Чорної п'ятниці в українців розвивається відкладений рефлекс. Тобто при відсутності інших витрат люди поступово готуються до масових знижок і приблизно уявляють, що і як вони куплять. В американських газетах цей розпродаж все частіше називали "ідеальним часом для покупки телевізора", оскільки знижки на електроніку вигідніше зниження ціни на одяг або інші товари.

Для того, щоб бути готовим до чорної п'ятниці, варто заздалегідь визначитися з основними пріоритетами щодо дорогих покупок. Можете слідувати таким порадам:

складіть список товарів заздалегідь, а не піддавайтеся загальному ажіотажу;

сформуйте свій бюджет до покупки і раціонально використовуйте фінанси;

приблизно оцініть товари, які можуть потрапити під обвал цін, оберіть кілька брендів і порівняйте їх;

визначтеся з магазином і замовляйте товар в інтернеті без черг.

Обирати товари у світі електроніки дійсно можна з вигодою, тому можете заздалегідь вивчити приблизні списки ТОП-техніки для Чорної п'ятниці. Наприклад, ALLO пропонує клієнтам заповнити форму для того, щоб після оповістити їх про початок акції і всі пропозиції, які в ній беруть участь. Однак вже і зараз можна приблизно припустити, які моделі вийдуть в рейтинги найбільш купованих товарів. Для власного комфорту можете заздалегідь ще й вивчити умови доставки, оплати вашого замовлення. Так ви будете точно впевнені в магазині для покупок в Чорну п'ятницю.