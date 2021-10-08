Списки, желания и скидки: как подготовиться к Черной пятнице?

Пресс-релиз

Психологическое давление может не ощущаться на уровне сознательности, когда мы видим огромные числа о скидке на ценниках. Однако на уровне подсознания человеку все равно хочется купить побольше и повыгоднее

Для того чтобы не попасть под такое обманчивое влияние маркетологов и собственного мозга, стоит заранее подготовиться к периоду скидок.

Черная пятница: что это и как используется?

В Украину традиция делать скидки в конце ноября пришла из США. Там в четвертую пятницу месяца устраивают с прошлого века распродажи, чтобы опустошить склады для нового сезона. При этом постепенно скидки переходили в рождественскую ярмарку. А сегодня Черная пятница 2021 — это способ купить необходимые товары по удобной цене. Магазины выбирают следующие продукты для акций:

остаток со складов;

нераспроданные товары прошлых сезонов;

экспериментальные новинки;

наиболее востребованные товары.

Это разнообразие позволяет увеличивать количество потенциальных клиентов. В итоге получается выгодная для всех сторон распродажа.

4 совета по подготовке

Все чаще в преддверии Черной пятницы у украинцев развивается отложенный рефлекс. То есть при отсутствии других затрат люди постепенно готовятся к массовым скидкам и приблизительно представляют, что и как они купят. В американских газетах эту распродажу все чаще называли "идеальным временем для покупки телевизора", поскольку скидки на электронику выгоднее снижения цены на одежду или другие товары.

Для того чтобы быть готовым к Черной пятнице, стоит заранее определиться с основными приоритетами относительно дорогих покупок. Можете следовать таким советам:

составьте список товаров заранее, а не поддавайтесь всеобщему ажиотажу;

сформируйте свой бюджет до покупки и рационально используйте финансы;

приблизительно оцените товары, которые могут попасть под обвал цен, выберите несколько брендов и сравните их;

определитесь с магазином и заказывайте товар в интернете без очередей.

Выбирать товары в мире электроники действительно можно с выгодой, поэтому можете заранее изучить приблизительные списки ТОП-техники для Черной пятницы. К примеру, ALLO предлагает клиентам заполнить форму для того, чтобы после оповестить их о начале акции и всех предложениях, которые в ней участвуют. Однако уже и сейчас можно приблизительно предположить, какие модели выйдут в рейтинги наиболее покупаемых товаров. Для собственного комфорта можете заранее еще и изучить условия доставки, оплаты вашего заказа. Так вы будете точно уверены в магазине для покупок в Черную пятницу.