Ляшко розповів, українці якого віку найбільше помирають від коронавірусу

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В Україні протягом останнього місяця 95.7% випадків коронавірусу було зареєстровано у невакцинованих осіб

За увесь час пандемії 82% померлих є людьми, старшими 60 років, про це написав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко у Facebook, передає RegioNews

Очільник МОЗ наголосив, що саме вакцинація від COVID-19 захищає від вірусу. За його словами, це єдиний шанс уберегти себе від важкого перебігу хвороби, госпіталізації і смерті.

"Цей вірус найбільш небезпечний для людей, старших за 60 років, з хронічними захворюваннями та тих, хто часто контактує з людьми (державні службовці, вчителі, соцпрацівники та ін.)", - зауважив Ляшко.

Він наголосив, що 82% померлих від COVID-19 за весь період в Україні - люди віком від 60 років.

"Тобто 8 із 10 людей, які помирають від COVID-19, – це люди похилого віку", - підсумував голова МОЗ і закликав українців "не чекати на лихо, а захиститися".

Нагадаємо, в Україні минулої доби від коронавірусу померли 314 хворих.