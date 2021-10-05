У Нацполіції розслідують понад 480 справ за фактами підробки COVID-документації

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Правоохоронці розпочали понад 480 кримінальних проваджень за фактами підробки COVID-документації, а 85 особам вже оголосили про підозру

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.

У пресслужбі повідомляють, що вже було направлено листи-подання до власників 15 закладів охорони здоров’я, де, можливо, відбувалась підробка медичних даних, з вимогою відсторонити від роботи керівників установ.

Раніше Кабмін погодив ініційований МОЗ законопроєкт про кримінальну відповідальність за продаж та використання підроблених COVID-сертифікатів.

Українцям, які використовують фейки, загрожує штраф до 34 тисяч гривень або до 2 років обмеження волі. Медпрацівники, які будуть вносити неправдиві відомості у бази даних, отримають штраф до 68 тисяч гривень або до 2 років обмеження волі та позбавлення права обіймати посаду. А тим, хто підробки виготовлятиме та продаватиме, - штраф до 170 тисяч гривень або позбавлення волі до 3 років.

Нагадаємо, в Україні винесли перший вирок лікарю за підробку COVID-сертифікатів.