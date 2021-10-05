В Нацполиции расследуют более 480 дел по фактам подделки COVID-документации

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Правоохранители начали более 480 уголовных производств по фактам подделки COVID-документации, а 85 лицам уже объявили о подозрении

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

В пресс-службе сообщают, что уже были направлены письма-представления к владельцам 15 учреждений здравоохранения, где, возможно, проходила подделка медицинских данных, с требованием отстранить от работы руководителей учреждений.

Ранее Кабмин согласовал инициированный Минздравом законопроект об уголовной ответственности за продажу и использование поддельных COVID-сертификатов.

Украинцам, которые используют фейки, грозит штраф до 34 тысяч гривен или до 2 лет ограничения свободы. Медработники, которые будут вносить ложные сведения в базу данных, получат штраф до 68 тысяч гривен или до 2 лет ограничения свободы и лишения права занимать должность. А тем, кто подделки будет производить и продавать, - штраф до 170 тысяч гривен или лишение свободы до 3 лет.

Напомним, в Украине вынесли первый приговор врачу за подделку COVID-сертификатов.