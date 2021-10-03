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03 жовтня 2021, 12:00 264

В Україні вже п'ять помаранчевих "регіонів" - МОЗ

03 жовтня 2021, 12:00 264
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з відкритих джерел
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Станом на ранок, 3 жовтня вже п’ять регіонів України відповідають "помаранчевій" зоні карантину, а в низці інших регіонів епідемічна ситуація погіршується

Про це пише RegioNews з посиланням на дані Міністерства охорони здоров’я.

Зокрема у Запорізькій області продовжується зростання рівня госпіталізацій та зайнятості ліжок з киснем. Станом на ранок 3 жовтня рівень госпіталізацій в регіоні зріс до 60%, ліжок з киснем до 61,4%.

У Сумській області продовжується зростання коефіцієнту виявлення нових випадків інфікування. Наразі цей показник зріс до 21,4%.

У Рівненській області суттєво зросла динаміка госпіталізацій. Якщо напередодні цей показник становив 23%, то наразі він становить вже 56%.

У Харківській області перевищено норму за трьома епідемічними індикаторами: коефіцієнтом виявлення нових випадків інфікування, зайнятості ліжок з киснем та рівнем госпіталізацій. Зокрема, на Харківщині зайнято вже понад 70% ліжок з киснем, за норми не більше 65%.

У Чернівецькій області другий день поспіль зростає рівень госпіталізацій. Якщо напередодні цей показник становив 62%, то наразі він перевищив 69%.

Нагадаємо, що станом на ранок, 2 жовтня один регіон України відповідає "помаранчевій" зоні карантину, а в двох інших інших - погіршуються епідпоказники.

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