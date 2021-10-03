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03 октября 2021, 12:00 272

В Украине уже пять оранжевых "регионов" - Минздрав

03 октября 2021, 12:00 272
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из открытых источников
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По состоянию на утро, 3 октября уже пять регионов Украины отвечают "оранжевой" зоне карантина, а в ряде других регионов эпидемическая ситуация ухудшается

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

В частности в Запорожской области продолжается рост уровня госпитализаций и занятости коек с кислородом. По состоянию на утро 3 октября уровень госпитализаций в регионе вырос до 60%, коек с кислородом до 61,4%.

В Сумской области продолжается рост коэффициента выявления новых случаев инфицирования. Сейчас этот показатель вырос до 21,4%.

В Ровенской области существенно выросла динамика госпитализаций. Если накануне этот показатель составлял 23%, то сейчас он составляет уже 56%.

В Харьковской области превышена норма по трем эпидемическим индикаторам: коэффициенту выявления новых случаев инфицирования, занятости коек с кислородом и уровню госпитализаций. В частности, на Харьковщине занято уже более 70% коек с кислородом, при норме не более 65%.

В Черновицкой области второй день подряд растет уровень госпитализаций. Если накануне этот показатель составлял 62%, то сейчас он превысил 69%

Напомним, что по состоянию на утро, 2 октября один регион Украины соответствует "оранжевой" зоне карантина, а в двух других - ухудшаются эпидпоказатели.

Минздрав COVID-19 кислород госпитализация врачи пациенты

 
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