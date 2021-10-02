В Україні одна область "помаранчева", в двох погіршується ситуація з захворюваністю на COVID-19 - МОЗ

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Станом на ранок, 2 жовтня один регіон України відповідає "помаранчевій" зоні карантину, а в двох інших інших - погіршуються епідпоказники

Про це пише RegioNews з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

Зокрема, показники Чернівецької області відповідають "помаранчевій" зоні карантину.

Так, у даному регіоні перевищено рівень госпіталізації хворих коронавірусом - 62 на 100 тисяч населення, замість дозволених 60.

Крім того, в Чернівецькій області високий рівень COVID-захворюваності - 558 на 100 тисяч населення, хоча має складати не більше 75. Також в області заповнено понад 64% ліжка для пацієнтів, які потребують кисневої підтримки за норми не більше 65%

Між тим Сумська область демонструє "червоні" показники по коефіцієнту виявлення випадків COVID-19, він становить 20,9%. Його норма має складати не більш як 20%.

Також ситуація погіршилася в Запорізькій області. Там динаміка госпіталізацій COVID-хворих становить 50,9%. Зазначимо, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим COVID-19 чи підозрою на захворювання повинна складати не більше ніж 50%.

Київ вийшов з "зеленої" зони за коефіцієнтом виявлення нових випадків інфікування. Наразі він перевищує 4%, що не повинно бути в зеленій зоні.

Нагадаємо, що в Україні за 1 жовтня виявили 11809 нових хворих на коронавірус. Найбільша кількість нових хворих у Харківській та Львівській областях.