В Украине одна область "оранжевая", в двух ухудшается ситуация с заболеваемостью COVID-19- Минздрав

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По состоянию на утро, 2 октября один регион Украины соответствует "оранжевой" зоне карантина, а в двух других-ухудшаются эпидпоказатели

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

В частности, показатели Черновицкой области соответствуют "оранжевой" зоне карантина.

Так, в данном регионе превышен уровень госпитализации больных коронавирусом - 62 на 100 тысяч населения, вместо разрешенных 60.

Кроме того, в Черновицкой области высокий уровень COVID-заболеваемости - 558 на 100 тысяч населения, хотя должен составлять не больше 75. Также в области заполнено более 64% кровати для пациентов, которые нуждаются в кислородной поддержке при норме не более 65%

Между тем Сумская область демонстрирует "красные" показатели по коэффициенту выявления случаев COVID-19, он составляет 20,9%. Его норма должна составлять не более 20%.

Также ситуация ухудшилась в Запорожской области. Там динамика госпитализаций COVID-больных составляет 50,9%. Отметим, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением на заболевания должна составлять не более 50%.

Киев вышел из "зеленой" зоны по коэффициенту выявления новых случаев инфицирования. Сейчас он превышает 4%, что не должно быть в зеленой зоне.

Напомним, что в Украине с 1 октября обнаружили 11809 новых больных коронавирус. Наибольшее количество новых больных в Харьковской и Львовской областях.