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01 жовтня 2021, 14:54 128

В Україні залишився один "помаранчевий" регіон - МОЗ

01 жовтня 2021, 14:54 128
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з відкритих джерел
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Станом на 1 жовтня одна область України відповідає помаранчевій зоні карантину. Решта регіонів включно з Києвом перебувають у "жовтій" зоні.

Про це свідчать дані сайту Міністерства охорони здоров'я, передає RegioNews.

Згідно з даними МОЗ, у Чернівецькій області другий день поспіль зростає динаміка госпіталізацій. 1 жовтня цей показник становив 10,3%. Однак зайнято 67,5% ліжок з киснем, що на 2% перевищує норму. У зв’язку з цим область віднесено до "помаранчевої" зони карантину.

В переважній більшості областей та Києві спостерігається збільшення кількості зайнятих ліжок з киснем. Зокрема у Харківській області зайнято вже 60,5% ліжок з киснем, на 0,6% ніж було день тому, у Луганській теж додалося хворих на COVID-19, які потребують кисневої терапії. За день відстоок зайнятих ліжок зріс з 55,2% до 55,7%.

Нагадаємо, що в Україні за 30 вересня виявили 12 034 нових хворих на коронавірус. Найбільша кількість нових хворих у Харківській та Львівській областях

тести COVID-19 ушпиталення кисень Чернівецька область

 
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