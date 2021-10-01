В Украине остался один "оранжевый" регион - МОЗ

из открытых источников

По состоянию на 1 октября одна область Украины соответствует оранжевой зоне карантина. Остальные регионы включительно с Киевом находятся в" желтой " зоне.

Об этом свидетельствуют данные сайта Министерства здравоохранения, передает RegioNews.

Согласно данным Минздрава в Черновицкой области второй день подряд растет динамика госпитализаций. 1 октября этот показатель составлял 10,3%. Однако занято 67,5% коек с кислородом, что на 2% превышает норму. В связи с этим область отнесена к "оранжевой" зоне карантина.

В подавляющем большинстве областей и Киеве наблюдается увеличение количества занятых коек с кислородом. В частности в Харьковской области занято уже 60,5% коек с кислородом, на 0,6% чем было день назад, в Луганской тоже добавилось больных COVID-19, нуждающихся в кислородной терапии. За день відстоок занятых коек вырос с 55,2% до 55,7%.

Напомним, что в Украине за 30 сентября обнаружили 12 034 новых больных коронавирусом. Наибольшее количество новых больных в Харьковской и Львовской областях