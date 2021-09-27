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27 вересня 2021, 10:34 2212

Залужний озвучив причини заборгованості з зарплати бійцям ЗСУ

27 вересня 2021, 10:34 2212
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Фото з відкритих джерел
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Військовослужбовцям Збройних сил України призупиняли виплати через те, що їх було закладено менше в державному бюджеті

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний, передає RegioNews з посиланням на Радіо Свобода.

За словами Валерія Залужного, найближчим часом бійцям виплатять заборгованості із заробітної плати.

...Кошти, наскільки я розумію - минулого тижня міністр оборони проводив нараду - вже виділені і найближчим часом будуть виділятися. Підйомні будуть оплачені, піднайом буде оплачений. Поки так. Принаймні, держава в особі Мінфіну запевняє Міноборони про те, що все буде виплачено, - сказав Залужний.

За його словами, такі виплати призупиняли через те, що їх було закладено менше в державному бюджеті.

Не тому, що там був "поганий" Хомчак, був "поганий" Таран, вони не могли між собою домовитися, щоб солдатам платили гроші. Ні! Грошей було закладено менше спочатку в бюджеті, тому їх отримували менше, - пояснив головнокомандувач.

Як повідомлялося, Міноборони завинило військовослужбовцям 1,5 мільярди гривень.

борги зарплати військові Валерій Залужний головнокомандувач ЗСУ

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