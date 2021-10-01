COVID в Украине: за сутки выявили 12 тысяч случаев заражения

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В Украине за 30 сентября выявили 12 034 новых заболевших на коронавирус. Наибольшее количество новых больных в Харьковской и Львовской областях

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Так, за прошедшие сутки больше всего заболевших зарегистрировано в Харьковской (1 225), Львовской (794), Запорожской (770) Донецкой (745) и Днепропетровской (725) областях и в Киеве (599).

Всего за сутки госпитализировали 2 637 человек, 172 больных умерли, выздоровели 3 264 человек. Среди заболевших за сутки - 1 059 детей и 248 медработников.

Кроме того, за сутки протестировано: методом ПЦР - 89 002 человека, методом ИФА - 10 265 человек, экспресс-тестами - 33 178 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 2 435 413 человек, из них выздоровели 2 258 455 человек, 56 446 больных умерли.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове выросло количество больных коронавирусом: сейчас в городе заняты 90% коек для больных COVID-19 в опорных больницах города.