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28 вересня 2021, 08:42 6

COVID в Україні: за добу виявили понад 6500 випадків зараження

28 вересня 2021, 08:42 6
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Фото: з відкритих джерел
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В Україні за минулу добу зафіксували 6552 нових підтверджених випадки коронавірусу. Серед нових хворих - 574 дитини та 165 медпрацівників

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так, за 27 вересня зафіксували 143 летальних випадки, госпіталізували 1 288 осіб, одужали 2 927 осіб.

Найбільше нових випадків захворювання зареєстрували у Дніпропетровській (595), Харківській (547), Донецькій (528), Запорізькій (500), областях та м.Київ (461).

За добу протестовано: методом ПЛР-31 051 особа, методом ІФА - 9067 осіб, експрес-тестами - 25 694 особи.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 401 956 осіб, з них 2 248 071 особа одужала, 55 863 особи померли.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський доручив міністерствам і центральним органам влади вакцинувати від коронавірусу 70% їх працівників. Повну імунізацію мають завершити за два тижні.

коронавірус пандемія МОЗ вакцинація діти медики

 
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