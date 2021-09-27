08:46  27 вересня
В Україні за добу виявили понад три тисячі нових хворих COVID-19
09:51  27 вересня
У МОЗ очікують пікові COVID-хвилі з жовтня по грудень
08:09  27 вересня
За добу в ООС зафіксували шість порушень режиму "тиші": є загиблий
UA | RU
UA | RU
27 вересня 2021, 08:46 51

В Україні за добу виявили понад три тисячі нових хворих COVID-19

27 вересня 2021, 08:46 51
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні за минулу добу зафіксували 3007 нових підтверджених випадків коронавірусу. Серед нових хворих - 286 дітей та 32 медпрацівники

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так, за 26 вересня зафіксували 94 летальних випадки, госпіталізували 1478 осіб, одужали 952 людини.

Найбільше нових випадків захворювання зареєстрували у Дніпропетровській (371), Чернівецькій (282), Львівській (241), Харківській (233) та Тернопільській (180) областях та у Києві (135).

За добу протестовано: методом ПЛР-13 202 особи, методом ІФА - 2688 осіб, експрес-тестами - 11 022 особи.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 395 404 осіб, одужали 2 245 144 особи, 55 720 осіб померли.

Нагадаємо, 25 вересня в Україні було зафіксовано 4647 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби, з них 448 дітей та 57 медпрацівників.

коронавірус вірус хвороба МОЗ інфекції пандемія

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
До зустрічі за пів року. Як, приймаючи антиолігархічний закон, влада допомогла опозиції його оскаржити
"Слуги" проти "слуг": Як "ЗеКоманду" на Буковині розриває війна губернатора Осачука і нардепа Папієва
Всі публікації »
Віктор Таран
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua