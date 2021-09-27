В Україні за добу виявили понад три тисячі нових хворих COVID-19

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В Україні за минулу добу зафіксували 3007 нових підтверджених випадків коронавірусу. Серед нових хворих - 286 дітей та 32 медпрацівники

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так, за 26 вересня зафіксували 94 летальних випадки, госпіталізували 1478 осіб, одужали 952 людини.

Найбільше нових випадків захворювання зареєстрували у Дніпропетровській (371), Чернівецькій (282), Львівській (241), Харківській (233) та Тернопільській (180) областях та у Києві (135).

За добу протестовано: методом ПЛР-13 202 особи, методом ІФА - 2688 осіб, експрес-тестами - 11 022 особи.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 395 404 осіб, одужали 2 245 144 особи, 55 720 осіб померли.

Нагадаємо, 25 вересня в Україні було зафіксовано 4647 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби, з них 448 дітей та 57 медпрацівників.