В Украине за сутки обнаружили более 8 тысяч новых больных COVID-19

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В Украине за минувшие сутки зафиксировали 8267 новых подтвержденных случаев коронавируса. Среди новых больных-715 детей и 157 медработников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу МОЗ.

Так, за 24 сентября зафиксировали 133 летальных случаев, госпитализировали 2 035 человек, выздоровели 2 821 человек.

Больше всего новых случаев заболевания зарегистрировали в Харьковской (929), Днепропетровской (751), Львовской (677), Запорожской (556) и Донецкой (503).

За сутки протестировано: методом ПЦР-39 30 человек, методом ИФА – 10 699 человек, экспресс-тестами –29020 человек.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 387 750 человек, из них 2 243 209 человек выздоровели, а 55 557 человек умерли.

Напомним, с 23 сентября Украина находится в "желтой" зоне адаптивного карантина.