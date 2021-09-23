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23 вересня 2021, 13:58 10

У директора НАБУ немає жодного радника

23 вересня 2021, 13:58 10
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з відкритих джерел
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У директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника немає жодного радника

Про це пише RegioNews з посиланням на відповідь бюро на запит інформаційного агентства Українські новини.

У НАБУ поясили, що у директора НАБУ немає радників, так як це не передбачено.

"Штатним розписом і розписом Національного антикорупційного бюро України не передбачено посади "радник Директора Національного бюро", - пояснили в НАБУ.

Зарплата Ситника за серпень склала 323 тис. гривень.

Нагадаємо, що у глави МВС Дениса Монастирського 11 радників, з яких 6 – на громадських засадах.

НАБУ зарплати МВС директор

 
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