У директора НАБУ немає жодного радника
У директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника немає жодного радника
Про це пише RegioNews з посиланням на відповідь бюро на запит інформаційного агентства Українські новини.
У НАБУ поясили, що у директора НАБУ немає радників, так як це не передбачено.
"Штатним розписом і розписом Національного антикорупційного бюро України не передбачено посади "радник Директора Національного бюро", - пояснили в НАБУ.
Зарплата Ситника за серпень склала 323 тис. гривень.
Нагадаємо, що у глави МВС Дениса Монастирського 11 радників, з яких 6 – на громадських засадах.
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