У директора НАБУ нет ни одного советника
У директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника нет ни одного советника
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ответ бюро на запрос информационного агентства Українські новини.
В НАБУ поясили, что у директора НАБУ нет советников, так как это не предусмотрено.
"Штатным расписанием и росписью Национального антикоррупционного бюро Украины не предусмотрено должности "советник Директора Национального бюро", - пояснили в бюро.
Зарплата Сытника за август составила 323 тыс. гривен.
Напомним, что у главы МВД Дениса Монастырского 11 советников, из которых 6 – на общественных началах.
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