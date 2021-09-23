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23 сентября 2021, 13:58 20

У директора НАБУ нет ни одного советника

23 сентября 2021, 13:58 20
Читайте також українською мовою
из открытых источников
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українською мовою

У директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника нет ни одного советника

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ответ бюро на запрос информационного агентства Українські новини.

В НАБУ поясили, что у директора НАБУ нет советников, так как это не предусмотрено.

"Штатным расписанием и росписью Национального антикоррупционного бюро Украины не предусмотрено должности "советник Директора Национального бюро", - пояснили в бюро.

Зарплата Сытника за август составила 323 тыс. гривен.

Напомним, что у главы МВД Дениса Монастырского 11 советников, из которых 6 – на общественных началах.

НАБУ зарплаты МВД директор

 
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