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22 вересня 2021, 14:42 552

Життю водія Шефіра нічого не загрожує - Монастирський

22 вересня 2021, 14:42 552
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з відкритих джерел
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Життю водія першого помічника Президента України Володимира Зеленського Сергія Шефіра наразі нічого не загрожує

Як передає RegioNews про це на брифінгу заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський

"Водія прооперували. Його життю нічого не загрожує",- повідомив міністр

Присутній на брифінгу Сергій Шефір подякував своєму водію та побажав швидкого одужання. Говорячи про версії події, він зазначив, що виключає, що замах є результатом конфлікту у команді Зеленського.

Нагадаємо, що 22 вересня автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра обстріляли невідомі. Поранений його водій

Офіс президента конфлікт МВС президент замах

 
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