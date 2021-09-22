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22 сентября 2021, 14:42 555

Жизни водителя Шефира ничего не угрожает - Монастырский

22 сентября 2021, 14:42 555
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из открытых источников
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Жизни водителя первого помощника Президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира пока ничего не угрожает

Как передает RegioNews об этом на брифинге заявил министр внутренних дел Денис Монастырский

"Водителя прооперировали. Его жизни ничего не угрожает",- сообщил министр

Присутствующий на брифинге Сергей Шефир поблагодарил своего водителя и пожелал скорейшего выздоровления. Говоря о версиях произошедшего, он отметил, что исключает, что покушение является результатом конфликта в команде Зеленского.

Напомним, что 22 сентября автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира обстреляли неизвестные. Ранен его водитель

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