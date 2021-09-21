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21 вересня 2021, 09:12 4

В Україні виявили ще 5100 нових випадків COVID

21 вересня 2021, 09:12 4
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В Україні за минулу добу зафіксували 5 159 випадків коронавірусної хвороби. Серед нових хворих - 463 дитини та 129 медпрацівників

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так, за 20 вересня зафіксували 137 летальних випадків, госпіталізували 1 086 осіб, одужали 2 156 осіб.

Найбільше нових випадків захворювання зареєстрували у Львівській (518), Харківській (486), Дніпропетровській (422), Одеській (419) областях та м.Київ (399).

За добу протестовано: методом ПЛР - 30 563 особи, методом ІФА – 7 718 осіб, експрес-тестами – 25 692 особи.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 355 805 осіб, 2 233 573 одужали, 55 056 осіб померли.

МОЗ коронавірус пандемія хвороба інфекції

 
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