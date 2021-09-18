Стало відомо, скільки на Київщині можуть зачинити шкіл і садків у разі посилення карантину

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У Київській області в разі посилення карантинних обмежень можуть бути зачинені 720 закладів освіти, у яких проти COVID-19 вакциновані менш як 80% працівників

Про це заявив голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, пише RegioNews.

"535 закладів освіти продовжать роботу, коли Київщину переведуть до жовтої зони епідемічної небезпеки. Ще 720 – під питанням. Наразі вони не дотримали вимоги й не досягли 80% вакцинованих у колективі. Така ситуація станом на ранок 17 вересня", - повідомив очільник області.

Він додав, що кількість хворих на Київщині зростає надзвичайно швидко.

"Саме тому прийнято жорстке, але справедливе рішення – у регіоні працюватимуть тільки ті навчальні заклади, де вакцинувались понад 80% освітян. Це єдиний критерій для шкіл, садочків, закладів професійно-технічної та фахової передвищої освіти й університетів", – наголосив Володін.

За його словами, поки що 306 шкіл мають понад 80% вакцинованих у колективі. У 41 школі щеплення зробили 100% працівників. Загалом у регіоні 648 закладів загальної середньої освіти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до "жовтої" зони в Запоріжжі не готові майже 90% навчальних закладів.