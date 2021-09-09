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09 вересня 2021, 11:32 8

У "Слузі народу" розповіли скільки може коштувати перепис населення

09 вересня 2021, 11:32 8
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Фото з відкритих джерел
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Проведення перепису населення обійдеться за попередніми даними приблизно в 4 мільярди гривень, проте витрати на ці цілі можна скоротити

Як передає RegioNews про це в коментарі журналістам у кулуарах парламенту заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Він нагадав, що дане питання є однією з передвиборчих обіцянок партії.

"Ми не можемо нічого серйозного планувати в країні, зробити якусь стратегію, коли ми не розуміємо, які у нас ресурси. Зараз багато є інсинуацій, що в Україні 35, 20, 10 або 70 млн (населення. Ред.). Потрібно це з'ясувати. Є механізм перепису, він всесвітньо відомий, тим більше зараз технології дозволяють зробити це дешевше. Були попередні розрахунки, називалася цифра до 4 млрд", - заявив Корнієнко і додав, що цю цифру можна буде оптимізувати за рахунок того, що десь третина населення може ідентифікувати себе через Інтернет.

За словами першого заступника фракції "СН", зараз проходить підготовка цього процесу, так як потрібні чіткі розрахунки.

При цьому Корнієнко зазначив, що якщо в Україні введуть локдаун у зв'язку з коронавірусом, то процес перепису населення доведеться призупинити.

Нагадаємо, що напередодні бюджетний комітет парламенту погодив виділення першого траншу на проведення перепису населення.

Слуга народа перепис населення локдаун коронавірус депутати

 
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