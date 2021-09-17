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17 сентября 2021, 13:41 12

В Минздраве разрешили комбинирование вакцин Moderna и Pfizer

17 сентября 2021, 13:41 12
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Фото: Dado Ruvic/Reuters
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В Министерстве здравоохранения позволили комбинировать мРНК-вакцины, когда первая прививка проведена вакциной Moderna, вторую - можно делать Comirnaty/Pfizer-BioNTech и наоборот

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минздрава Украины.

Если мРНК-вакцина того же производителя недоступна, для второй прививки можно использовать вакцину на платформе мРНК другого производителя", - говорится в сообщении.

Интервал между первой и второй дозами составит 28 дней.

Комбинирование вакцин Moderna и Comirnaty/Pfizer-BioNTech является безопасным и эффективным", - добавили в пресс-службе.

Отмечается, что Минздрав Украины одобрил рекомендации Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики разрешить комбинировать мРНК-вакцины.

Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко назвал условия для прохождения повторной прививки украинцев от коронавирусной инфекции и рассказал, будут ли вакцинировать в стране детей.

Минздрав вакцинация коронавирус пандемия медики прививка

 
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