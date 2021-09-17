09:02  17 сентября
Коронавирус в Украине: за сутки выявили более 6600 новых случаев
08:49  17 сентября
Украинцам, которых Россия незаконно лишила свободы, выплатят по 100 тысяч
08:09  17 сентября
Боевики обстреляли гражданскую инфраструктуру в двух селах Донбасса: ранен местный житель
UA | RU
UA | RU
17 сентября 2021, 09:02 255

Коронавирус в Украине: за сутки выявили более 6600 новых случаев

17 сентября 2021, 09:02 255
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Украине за 16 сентября обнаружили 6624 новых больных на коронавирус. Наибольшее количество новых больных в Харьковской и Львовской областях

Как передает RegioNews об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (649), Львовской (644), Одесской (530), Днепропетровской (426) областях и г. Киев (426).

Всего за сутки госпитализировали 1 568 человек, 99 человек умерли, выздоровели 1 914 человек. Среди заболевших за сутки - 677 детей и 105 медработников.

Кроме того, за сутки протестировано: методом ПЦР – 35 171 человека, методом ИФА – 8 230 человек, экспресс-тестами – 31 879 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 2 338 164 человек, из них 2 228 543 лица выздоровели, 54 750 больных умерли.

Напомним, в новом эпидсезоне в Украине ожидается циркуляция 4 штаммов гриппа. Вакцинироваться от гриппа стоит прежде всего медикам, учителям, пожилым людям, людям с хроническими заболеваниями и беременным.

Минздрав пандемия коронавирус госпитализация болезнь вирус дети

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Мосты, награды и должности. Как "свободовские" мэры взаимодействуют со "Слугой народа"
"Радикальный" шаг. Кто на самом деле стоит за увольнением ровенского врача-депутата Шустика
Все публикации »
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram