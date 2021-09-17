Коронавирус в Украине: за сутки выявили более 6600 новых случаев

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В Украине за 16 сентября обнаружили 6624 новых больных на коронавирус. Наибольшее количество новых больных в Харьковской и Львовской областях

Как передает RegioNews об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (649), Львовской (644), Одесской (530), Днепропетровской (426) областях и г. Киев (426).

Всего за сутки госпитализировали 1 568 человек, 99 человек умерли, выздоровели 1 914 человек. Среди заболевших за сутки - 677 детей и 105 медработников.

Кроме того, за сутки протестировано: методом ПЦР – 35 171 человека, методом ИФА – 8 230 человек, экспресс-тестами – 31 879 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 2 338 164 человек, из них 2 228 543 лица выздоровели, 54 750 больных умерли.

Напомним, в новом эпидсезоне в Украине ожидается циркуляция 4 штаммов гриппа. Вакцинироваться от гриппа стоит прежде всего медикам, учителям, пожилым людям, людям с хроническими заболеваниями и беременным.