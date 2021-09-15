Ляшко пояснив, чому в Україні зростає кількість хворих на COVID-19

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Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко констатує, що Україна зайшла в епідемічний сезон гострих респіраторних вірусних інфекцій. Тому за його словами кількість інфікованих COVID-19 в нашій державі зростає

Про це пише RegioNews з посиланням на інтерв’ю міністра одному з телеканалів.

"Ми зайшли в епідсезон ГРВІ і прогнозовано у нас зростає кількість випадків коронавірусу. Ми до цього готувалися і розуміємо, що це невідворотний процес. Кількість випадків буде збільшуватися", - зауважив Ляшко.

Він додав, що є багато факторів, які впливають на збільшення захворюваності на COVID-19.

"Є багато факторів, які на це впливають: діти пішли в школи, температурні умови і циркуляція вірусу в цей проміжок часу найбільш передається від людини до людини. Ці цифри не повинні нас лякати, якщо у нас буде рости кількість щеплень. Якщо буде рости, то зможемо говорити, що епідсезон буде спокійним", - додав Ляшко.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили 4640 нових заражень коронавірусом. Найбільше нових випадків у Києві, Одеській та Харківській областях.