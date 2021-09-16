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В Украине за сутки более 5700 новых больных COVID-19
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16 сентября 2021, 09:01 255

В Украине за сутки более 5700 новых больных COVID-19

16 сентября 2021, 09:01 255
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Фото: из открытых источников
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В Украине за 15 сентября обнаружили 5744 новых больных на коронавирус. Наибольшее количество новых больных во Львовской и Харьковской областях

Как передает RegioNews об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (552), Харьковской (498), Днепропетровской (415) областях, в г. Киев (362) и Одесской (347) области.

Всего за сутки госпитализировали 1 507 человек, 101 человек умер, выздоровели 1 499 человек. Среди заболевших за сутки - 629, медработников - 95.

Кроме того, за сутки протестировано: методом ПЦР – 33 878 человек, методом ИФА – 8 562 человека, экспресс-тестами – 32 991 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 2 331 540 человек, из них 2 226 629 человек выздоровели, 54 651 больной умер.

Напомним, что Кабмин продлил действие "зеленых" COVID-сертификатов со 180 до 365 дней.

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