Ляшко объяснил, почему в Украине растет количество больных COVID-19

из открытых источников

Министр здравоохранения Виктор Ляшко констатирует, что Украина зашла в эпидемический сезон острых респираторных вирусных инфекций. Поэтому по его словам количество инфицированных COVID-19 в нашем государстве растет

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на интервью министра одному из телеканалов.

"Мы зашли в эпидсезон ОРВИ и прогнозируемо у нас растет количество случаев коронавирус. Мы к этому готовились и понимаем, что это неотвратимый процесс. Количество случаев будет увеличиваться", - отметил Ляшко.

Он добавил, что есть много факторов, которые влияют на увеличение заболеваемости COVID-19.

"Есть много факторов, которые на это влияют: дети пошли в школы, температурные условия и циркуляция вируса в этот промежуток времени наиболее передается от человека к человеку. Эти цифры не должны нас пугать, если у нас будет расти количество прививок. Если будет расти, то сможем говорить, что эпидсезон будет спокойным", - добавил Ляшко.

Напомним, в Украине за минувшие сутки обнаружили 4640 новых заражений коронавирусом. Больше всего новых случаев в Киеве, Одесской и Харьковской областях.