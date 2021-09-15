12:28  15 сентября
Ляшко озвучил условие полной отмены карантина в Украине
16:50  15 сентября
В Украине появится новый праздник
17:47  15 сентября
На Донбассе снова затишье: только один обстрел за сутки
UA | RU
UA | RU
15 сентября 2021, 21:56 931

Ляшко объяснил, почему в Украине растет количество больных COVID-19

15 сентября 2021, 21:56 931
Читайте також українською мовою
из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Министр здравоохранения Виктор Ляшко констатирует, что Украина зашла в эпидемический сезон острых респираторных вирусных инфекций. Поэтому по его словам количество инфицированных COVID-19 в нашем государстве растет

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на интервью министра одному из телеканалов.

"Мы зашли в эпидсезон ОРВИ и прогнозируемо у нас растет количество случаев коронавирус. Мы к этому готовились и понимаем, что это неотвратимый процесс. Количество случаев будет увеличиваться", - отметил Ляшко.

Он добавил, что есть много факторов, которые влияют на увеличение заболеваемости COVID-19.

"Есть много факторов, которые на это влияют: дети пошли в школы, температурные условия и циркуляция вируса в этот промежуток времени наиболее передается от человека к человеку. Эти цифры не должны нас пугать, если у нас будет расти количество прививок. Если будет расти, то сможем говорить, что эпидсезон будет спокойным", - добавил Ляшко.

Напомним, в Украине за минувшие сутки обнаружили 4640 новых заражений коронавирусом. Больше всего новых случаев в Киеве, Одесской и Харьковской областях.

COVID-19 Киев эпидемия вакцина вакцинация

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Мосты, награды и должности. Как "свободовские" мэры взаимодействуют со "Слугой народа"
"Радикальный" шаг. Кто на самом деле стоит за увольнением ровенского врача-депутата Шустика
Все публикации »
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram