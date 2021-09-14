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COVID в Україні: за добу виявили 3332 випадки зараження
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14 вересня 2021, 09:04 50

COVID в Україні: за добу виявили 3332 випадки зараження

14 вересня 2021, 09:04 50
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Фото: з відкритих джерел
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За минулу добу, 13 вересня, в Україні зафіксували 3332 нових підтверджених випадків зараження коронавірусною хворобою

Про це свідчать дані на сайті МОЗ, пише RegioNews.

Госпіталізовано за добу 718 осіб, летальних випадків - 97, одужали - 1 404 людини.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м.Київ (412), Харківській (260), Львівській (241), Одеській (232) та Луганській (214) областях.

За весь час пандемії в Україні: захворіли - 2 321 156 осіб, одужали - 2 223 272 особи, летальних випадків - 54 457.

Нагадавши, Кабінет Міністрів змінив правила карантину в Україні. Тепер українці при наявності covid-сертифікатів зможуть обійти більшість обмежень в "жовтих" і "червоних" зонах.

МОЗ ушпиталення хвороба коронавірус пандемія

 
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