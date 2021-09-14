COVID в Украине: за сутки выявили 3332 случая заражения

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За прошедшие сутки, 13 сентября, в Украине зафиксировали 3332 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной болезнью

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава, пишет RegioNews.

Госпитализированы за сутки 718 человек, летальных исходов - 97, выздоровели - 1 404 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (412), Харьковской (260), Львовской (241), Одесской (232) и Луганской (214) областях.

За все время пандемии в Украине: заболели - 2 321 156 человек, выздоровели - 2 223 272 лица, летальных случаев - 54 457.

Напомним, Кабинет министров изменил правила карантина в Украине. Теперь украинцы при наличии covid-сертификатов смогут обойти большинство ограничений в "желтых" и "красных" зонах.