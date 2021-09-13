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13 вересня 2021, 11:59 300

В Україні уже уклали понад 15 тис. угод з купівлі-продажу землі

13 вересня 2021, 11:59 300
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Фото: Рixabay
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В Україні кількість угод з купівлі-продажу земельних ділянок перетнула позначку у 15 тисяч

Про це інформує RegioNews з посиланням на повідомлення Міністерства аграрної політики та продовольства.

Станом на сьогодні укладено 15 533 угоди в рамках ринку землі. Лідирують такі області:

  • Кіровоградська,
  • Харківська,
  • Полтавська,
  • Дніпропетровська,
  • Херсонська,
  • Вінницька.

Подали заяви для отримання доступу до державного земельного кадастру 4943 нотаріуси. Всього заяв - 5552, із них погоджено 4905, в черзі на розгляд - 6, відмову отримали 641.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Раді пропонують скоротити максимальну дозволену до купівлі площу земельних ділянок до 500 га.

Україна ринок землі земля Мінагрополітики

 
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