В Україні уже уклали понад 15 тис. угод з купівлі-продажу землі
В Україні кількість угод з купівлі-продажу земельних ділянок перетнула позначку у 15 тисяч
Про це інформує RegioNews з посиланням на повідомлення Міністерства аграрної політики та продовольства.
Станом на сьогодні укладено 15 533 угоди в рамках ринку землі. Лідирують такі області:
- Кіровоградська,
- Харківська,
- Полтавська,
- Дніпропетровська,
- Херсонська,
- Вінницька.
Подали заяви для отримання доступу до державного земельного кадастру 4943 нотаріуси. Всього заяв - 5552, із них погоджено 4905, в черзі на розгляд - 6, відмову отримали 641.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Раді пропонують скоротити максимальну дозволену до купівлі площу земельних ділянок до 500 га.
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