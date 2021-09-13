В Украине уже заключили более 15 тыс. сделок по купле-продаже земли

Фото: Рixabay

В Украине количество сделок по купле-продаже земельных участков пересекло отметку в 15 тысяч

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на сообщение Министерства аграрной политики и продовольствия.

По состоянию на сегодня заключено 15 533 сделки в рамках рынка земли. Лидируют такие области:

Кировоградская,

Харьковская,

Полтавская,

Днепропетровская,

Херсонская,

Винницкая.

Подали заявления для получения доступа к государственному земельному кадастру 4943 нотариусы. Всего заявлений - 5552, из них согласовано 4905, в очереди на рассмотрение - 6, отказ получили 641.

Напомним, ранее сообщалось, что Раде предлагают сократить максимальную разрешенную к покупке площадь земельных участков до 500 га.