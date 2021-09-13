В Украине уже заключили более 15 тыс. сделок по купле-продаже земли
В Украине количество сделок по купле-продаже земельных участков пересекло отметку в 15 тысяч
Об этом информирует RegioNews со ссылкой на сообщение Министерства аграрной политики и продовольствия.
По состоянию на сегодня заключено 15 533 сделки в рамках рынка земли. Лидируют такие области:
- Кировоградская,
- Харьковская,
- Полтавская,
- Днепропетровская,
- Херсонская,
- Винницкая.
Подали заявления для получения доступа к государственному земельному кадастру 4943 нотариусы. Всего заявлений - 5552, из них согласовано 4905, в очереди на рассмотрение - 6, отказ получили 641.
Напомним, ранее сообщалось, что Раде предлагают сократить максимальную разрешенную к покупке площадь земельных участков до 500 га.
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