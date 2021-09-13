09:01  13 сентября
COVID в Украине: за сутки выявили еще 1200 новых случаев заражения
09:46  13 сентября
В Украине упал суточный показатель вакцинации: сделали всего 45 тысяч прививок
08:09  13 сентября
Сутки в ООС: погиб украинский боец, трое защитников получили ранения
UA | RU
UA | RU
13 сентября 2021, 11:59 302

В Украине уже заключили более 15 тыс. сделок по купле-продаже земли

13 сентября 2021, 11:59 302
Читайте також українською мовою
Фото: Рixabay
Читайте також
українською мовою

В Украине количество сделок по купле-продаже земельных участков пересекло отметку в 15 тысяч

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на сообщение Министерства аграрной политики и продовольствия.

По состоянию на сегодня заключено 15 533 сделки в рамках рынка земли. Лидируют такие области:

  • Кировоградская,
  • Харьковская,
  • Полтавская,
  • Днепропетровская,
  • Херсонская,
  • Винницкая.

Подали заявления для получения доступа к государственному земельному кадастру 4943 нотариусы. Всего заявлений - 5552, из них согласовано 4905, в очереди на рассмотрение - 6, отказ получили 641.

Напомним, ранее сообщалось, что Раде предлагают сократить максимальную разрешенную к покупке площадь земельных участков до 500 га.

Украина рынок земли земля Минагрополитики

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Мосты, награды и должности. Как "свободовские" мэры взаимодействуют со "Слугой народа"
"Радикальный" шаг. Кто на самом деле стоит за увольнением ровенского врача-депутата Шустика
Все публикации »
Виталий Бала
Андрей Смолий
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua