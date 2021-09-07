У порту "Чорноморськ" поліція запобігла незаконному вивезенню зерна на $7 млн

Фото: Нацполіція

Слідчі Нацполіції запобігли спробі вивезення зерна на $7 мільйонів з морського порту "Чорноморськ" на адресу компанії-нерезидента, яка має заборгованість перед Державною продовольчо-зерновою корпорацією за раніше поставлений вантаж

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Сьогодні, 7 вересня, поліцейські попередили завантаження на морський транспорт і вивезення з митної території України зернових культур на адресу компанії-нерезидента, яка має заборгованість ДПЗКУ на суму 7 мільйонів доларів за раніше поставлений вантаж", - повідомили правоохоронці.

Наразі проводяться невідкладних слідчі дії у морському порту "Чорноморськ" та в складських приміщеннях.

Нагадаємо, 13 серпня керівника зернової держкорпорації затримали в аеропорту при спробі втечі з України. Він намагався покинути територію країни разом зі своїм спільником.