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07 вересня 2021, 15:31 425

У порту "Чорноморськ" поліція запобігла незаконному вивезенню зерна на $7 млн

07 вересня 2021, 15:31 425
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Фото: Нацполіція
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Слідчі Нацполіції запобігли спробі вивезення зерна на $7 мільйонів з морського порту "Чорноморськ" на адресу компанії-нерезидента, яка має заборгованість перед Державною продовольчо-зерновою корпорацією за раніше поставлений вантаж

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Сьогодні, 7 вересня, поліцейські попередили завантаження на морський транспорт і вивезення з митної території України зернових культур на адресу компанії-нерезидента, яка має заборгованість ДПЗКУ на суму 7 мільйонів доларів за раніше поставлений вантаж", - повідомили правоохоронці.

Наразі проводяться невідкладних слідчі дії у морському порту "Чорноморськ" та в складських приміщеннях.

Нагадаємо, 13 серпня керівника зернової держкорпорації затримали в аеропорту при спробі втечі з України. Він намагався покинути територію країни разом зі своїм спільником.

зерно порт торговля товари Одеська область

 
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