Харківський суд дав 8 років українцю за співпрацю з "ополченням Донбасу"

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Харківський райсуд засудив до 8 років позбавлення волі громадянина України за співпрацю з російськими окупантами

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу СБУ

Задокументовано, що зловмисник за власною ініціативою у травні 2014 року розпочав співробітництво з російськими окупантами: вступив до складу незаконного збройного формування так званого "народного ополчения Донбасса".

За даними слідства, він з вогнепальною зброєю охороняв позиції терористичної організації "ЛНР", вів збирав інформацію про позиції підрозділів Збройних Сил України та інших українських військових формувань, задіяних у проведенні АТО/ООС. За це бойовик регулярно отримував гроші від окупантів.

Отримавши бойове поранення, він переїхав на лікування до Росії, розраховуючи отримати російське громадянство "за заслуги". Але замість паспорта РФ отримав тюремний термін за незаконні оборудки з наркотиками. Після відбуття покарання повернувся в Україну де його і затримали

У ході обшуку, проведеного за місцем його мешкання, виявлено та вилучено:

бойові гранати РГД-5 та РГО із запалами;

встановлено координати місця знаходження схрону із бойовими засобами ураження, у тому числі реактивними штурмовими гранатами РШГ-1 виробництва РФ.

За вироком суду громадянина України визнано винним за участь у терористичній організації "ЛНР" та зберіганні боєприпасів і засуджено до восьми років позбавлення волі.