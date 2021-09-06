На Донбасі окупанти скинули з безпілотника дві міни на житловий сектор

Фото: Прессцентр ООС

Проросійські бойовики 6 вересня вранці скинули з безпілотника дві саморобні міни на житловий сектор населеного пункту Зайцеве на Донбасі

Як повідомили у командуванні операції Об'єднаних сил, інцидент стався близько 04:20 на північній околиці житлового сектору, пише RegioNews.

Одна з саморобних мін не спрацювала. Мирні мешканці населеного пункту в результаті обстрілу не постраждали.

"Вибухові пристрої були виготовленні за допомогою 3D-принтера, у кожному містилося до 500 грамів пластичної вибухової речовини. Як вражаючі елементи були використані спеціально виготовлені "касети" зі сталевими кулями діаметром до 6 мм", - розповіли у штабі.

У командуванні наголошують, що окупанти почали все частіше застосовувати безпілотники проти Збройних сил України. Тільки за останній тиждень бойовики п'ять разів запускали безпілотники на Донбасі.

Нагадаємо, 4 вересня на Донбасі російські окупанти тяжко поранили нашого військового.