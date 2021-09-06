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Коронавірус в Україні: після вихідних кількість нових інфікованих різко впала
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06 вересня 2021, 09:01 158

Коронавірус в Україні: після вихідних кількість нових інфікованих різко впала

06 вересня 2021, 09:01 158
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В Україні за 6 вересня виявили 773 нових хворих на коронавірус. Найбільша кількість нових хворих у Києві та Чернівецькій області

Як передає RegioNews про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Крім Києва, в якому зафіксували 93 нових випадки, "лідерами" по захворюваності є Чернівецька (69), Одеська (63), Тернопільська (61), і Львівська (56) області.

Всього за добу госпіталізували 635 осіб, 18 хворих померли, одужали 457 осіб. Серед захворілих за добу - 62 дітей та 8 медпрацівників.

Крім того, за добу протестовано: ПЛР - 11 283 особи, методом ІФА - 1879 осіб, експрес-тестами - 9853 особи.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 298 307 осіб, одужали 2 213 177 осіб, 54 001 хворий помер.

Нагадаємо, що в Україні за 4 вересня зафіксовано 1379 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них дітей -102 медпрацівників - 28.

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