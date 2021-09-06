09:01  06 сентября
Коронавирус в Украине: после выходных количество новых инфицированных резко упало
08:49  06 сентября
В Умани зафиксировали первые нарушения: в город прибыли 23 тысячи хасидов
08:09  06 сентября
За сутки зафиксировали четыре нарушения: боевики били из гранатометов
UA | RU
UA | RU
06 сентября 2021, 09:01 132

Коронавирус в Украине: после выходных количество новых инфицированных резко упало

06 сентября 2021, 09:01 132
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

В Украине за 6 сентября обнаружили 773 новых больных на коронавирус. Наибольшее количество новых больных в Киеве и Черновицкой области

Как передает RegioNews об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Кроме Киева, в котором зафиксировали 93 новых случая, "лидерами" по заболеваемости является Черновицкая (69), Одесская (63), Тернопольская (61), и Львовская (56) области.

Всего за сутки госпитализировали 635 человек, 18 больных скончались, выздоровели 457 человек. Среди заболевших за сутки - 62 детей и 8 медработников.

Кроме того, за сутки протестировано: ПЦР - 11 283 человека, методом ИФА - 1879 человек, экспресс-тестами - 9853 человека.

За все время пандемии в Украине заболели 2 298 307 человек, выздоровели 2 213 177 человек, 54 001 больной умер.

Напомним, что в Украине за 4 сентября зафиксировано 1379 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них детей -102 медработников - 28.

коронавирус госпитализация болезнь Минздрав дети пандемия

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
От США до встреч в палатках. Кто будет бороться на Херсонщине по 184-му округу за вакантное парламентское место
Судебная осень. Как Хмельницкий пытался выторговать себе дешевый газ, и при чем тут битва Зеленского с Кличко
Все публикации »
Андрей Смолий
Владимир Фесенко
Янина Соколовская
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram