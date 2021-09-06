Коронавирус в Украине: после выходных количество новых инфицированных резко упало

В Украине за 6 сентября обнаружили 773 новых больных на коронавирус. Наибольшее количество новых больных в Киеве и Черновицкой области

Как передает RegioNews об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Кроме Киева, в котором зафиксировали 93 новых случая, "лидерами" по заболеваемости является Черновицкая (69), Одесская (63), Тернопольская (61), и Львовская (56) области.

Всего за сутки госпитализировали 635 человек, 18 больных скончались, выздоровели 457 человек. Среди заболевших за сутки - 62 детей и 8 медработников.

Кроме того, за сутки протестировано: ПЦР - 11 283 человека, методом ИФА - 1879 человек, экспресс-тестами - 9853 человека.

За все время пандемии в Украине заболели 2 298 307 человек, выздоровели 2 213 177 человек, 54 001 больной умер.

Напомним, что в Украине за 4 сентября зафиксировано 1379 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них детей -102 медработников - 28.