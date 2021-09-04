В Україні знову понад 2600 нових хворих на COVID-19

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В Україні за 3 вересня виявили 2614 нових хворих на коронавірус. Найбільша кількість нових хворих у Києві та Харківській області

Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Крім Києва, в якому зафіксували 339 нових випадків, "лідерами" по захворюваності є Харківська (216), Одеська (208), Чернівецька(193) , Львівська (183) області.

Всього за добу госпіталізували 824 осіб, 44 хворих померли, одужали 1447 осіб. Серед захворілих за добу - 196 дитина та 46 медпрацівників.

Крім того, за добу протестовано: методом ПЛР - 25 637 особи, методом ІФА – 7 979 особи, експрес-тестами – 23 234 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіла 2 296 155 людина, одужали - 2 212 313 осіб, 53966 хворих померли.

Нагадаємо, що в Україні за 2 вересня було виявилено 2693 нових хворих на коронавірус. Найбільша кількість нових хворих у Києві та Одеській області