В Украине вновь более 2600 новых больных COVID-19

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В Украине за 3 сентября обнаружили 2614 новых больных коронавирус. Наибольшее количество новых больных в Киеве и Харьковской области

Как передает RegioNews об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Кроме Киева, в котором зафиксировали 339 новых случаев, "лидерами" по заболеваемости является Харьковская (216), Одесская (208), Черновицкая(193) , Львовская (183) области.

Всего за сутки госпитализировали 824 человек, 44 больных скончались, выздоровели 1447 человек. Среди заболевших за сутки - 196 детей и 46 медработников.

Кроме того, за сутки протестировано: методом ПЦР - 25 637 человека, методом ИФА – 7 979 человека, экспресс-тестами – 23 234 человек.

За все время пандемии в Украине заболело 2 296 155 человек, выздоровели - 2 212 313 человек, 53966 больных умерли.

Напомним, что в Украине за 2 сентября было обнаружено 2693 новых больных коронавирус. Наибольшее количество новых больных в Киеве и Одесской области.